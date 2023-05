di Mauro Giustozzi

Arte, cultura, divulgazione e promozione sociale per affrontare il tema della salute mentale. Per far sentire meno solo chi, in particolare tanti giovani, si trova ad affrontare la malattia mentale. E’ il progetto MalaMente che sta muovendo i primi passi grazie alla spinta propulsiva portata avanti da Ylenia Gazzella, studentessa maceratese che ha voluto proseguire quel lavoro ereditato dalla sua gemella Ilaria che portò anche in strada, con un sit in piazza Cesare Battisti, la situazione di disagio che stava vivendo. Ilaria non c’è più da quasi due anni ma Ylenia ha già avviato collaborazioni importanti per continuare, nel nome di sua sorella, a sottolineare il problema. Tra queste quella con la compagnia teatrale Ctr Calabresi Tema Riuniti Aps di Macerata, in particolare col presidente Gabriele Censi ed i registi Paolo Nanni, Luis Marreiros e Liliana Ciccarelli.

Per lanciare pubblicamente questa iniziativa aperta a tutti i soggetti, università, associazioni, enti istituzionali, singoli cittadini, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti stamattina si è svolto un incontro a cui hanno preso parte oltre a Ylenia Gazzella assieme ai vertici della Ctr, anche rappresentanti di Unimc come la prorettrice con delega al Welfare Natascia Mattucci e il docenti Marcello La Matina, ed i rappresentati degli studenti di varie associazioni come Sum, Officina universitaria e Obiettivo studenti.

Il progetto MalaMente nasce con lo scopo di rompere lo stigma sul tema della salute mentale e di gettare finalmente luce su una realtà troppo spesso oscurata, ignorata e sottovalutata, attraverso la potenza espressiva dell’arte in ogni sua forma e della divulgazione.

«MalaMente vuole essere la voce di tutti coloro che si sono ritrovati, o che si stanno ritrovando, a combattere contro un mostro all’apparenza invisibile, ma con la stessa forza letale di un cancro: la malattia mentale, in ogni sua sfumatura – ha detto Ylenia Gazzella che ha aperto la conferenza di presentazione leggendo un brano del libro “L’altra verità” di Alda Merini -. Un grazie ai compagni di viaggio che oggi sono qui e quelli che si aggiungeranno durante il cammino. Mia sorella Ilaria ha tanto combattuto contro i tabù legati alla salute mentale. Con MalaMente vogliamo continuare questa battaglia, desidero che le persone che soffrono di una malattia mentale non si sentano emarginate e possano parlarne. Dopo la pandemia i casi di suicidio sono aumentati in maniera esponenziale anche nella nostra regione e pensiamo che non sia più opportuno chiudere gli occhi ed essere indifferenti. Questo aumento di disturbi psichiatrici e di suicidi è legato ad una progressione della società verso l’individualismo, alla solitudine, all’’esclusione ed all’indifferenza. Riteniamo che l’arte possa essere uno strumento con cui contrastare queste fragilità per cui metteremo in campo eventi di natura artistica, divulgativa e scientifica in quanto ci appoggeremo a degli esperti di questi settori».

I temi che MalaMente affronterà riguarderanno l’emarginazione e l’esclusione sociale comprendenti la sfera privata, lavorativa e formativa, l’insufficienza della gestione della malattia mentale in ambito sanitario, il mondo digitale come nuovo fattore scatenante di nevrosi e disturbi mentali, infine la salute mentale a scuola e all’università con collaborazioni e proposte attive da parte di UniMc.

Teatro, musica, cinema e poesia saranno le fondamenta di MalaMente per offrire esperienze coinvolgenti e rivelatrici per comprendere i temi della salute mentale. «Da due anni la compagnia teatrale Ctr e divenuta aps (associazione promozione sociale) – ha ribadito il presidente Gabriele Censi – ed abbiamo immediatamente affiancato Ylenia Gazzella in questa sua iniziativa che inizia adesso ed è aperta a chiunque voglia partecipare con idee, collaborazioni proposte per sfondare quelle barriere di cui necessita un tema così delicato come la salute mentale in qualsiasi ambito sociale, lavorativo, sanitario, scolastico, universitario e familiare. Saranno coinvolti soggetti che possono svolgere un ruolo fondamentale nel dare autorevolezza e diffusione per affrontare questa problematica. Sono già avviati contatti coi sindacati studenteschi, l’Università di Macerata, l’Ircr, con la Regione Marche tramite la consigliere Anna Menghi che ha mostrato sensibilità al tema, il Comune di Macerata e auspichiamo altri municipi marchigiani, associazioni ed enti locali».

Paolo Nanni, qui in veste di regista della Ctr ma anche esperto sui temi del disagio per la sua attività professionale di comunicatore che svolge nell’ambito del dipartimento delle Dipendenze patologiche di Av3, ha ricordato quelli che saranno i primi appuntamenti di performance teatrali che andranno in scena nei prossimi mesi di giugno e luglio. «Si parte con la rappresentazione “Il seme della follia” – ha detto Nanni – una performance che ho personalmente scritto e che dirigo, in scena gli attori della Ctr Macerata. Poi ci sarà “Mare blu“, lettura scenica dell’omonimo racconto di Giuseppina Gazzella vincitore della selezione Racconti marchigiani e infine, in collaborazione con l’Ircr Macerata “Sotto il sole e sotto le stelle” performance per l’estate che si terrà al parco di Villa Cozza. Parlare di salute mentale è quanto mai urgente e necessario, al fine di smantellare i manicomi mentali, oltre a quelli fisici: l’arte si rivela uno strumento potente in tal senso, capace di gettare luce su realtà quotidianamente messe in ombra e che tocca soprattutto le giovani generazioni, donando una voce al silenzio imposto dal pregiudizio sociale. Chiunque vuole può entrare in contatto con MalaMente attraverso i nostri canali social di Facebook e Instagram».