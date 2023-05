Prove di gemellaggio tra Civitanova e Risør, città costiera della Norvegia del sud. Dopo l’incontro avvenuto nei mesi scorsi con Barbara Cacciolari vice presidente di Unionturismo, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto a Palazzo Sforza, accompagnati dalla Cacciolari, il console onorario di Norvegia in Italia per l’Emilia Romagna e le Marche, Gianni Baravelli ed il responsabile della sede italiana del Forum Commerciale Italiano in Scandinavia, Luca Maini.

«Stringere un rapporto di amicizia e di collaborazione con una città come Risør – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – una tra le mete balneari più ambite della Norvegia del sud, è una grande occasione di crescita culturale, turistica e commerciale per Civitanova ma anche educativa, soprattutto per i giovani. Ringrazio il Console Baravelli, Luca Maini e Barbara Cacciolari per questa opportunità di “dialogare” e “crescere” in una sorta di scambio reciproco con Risør». Primo passo, sul quale si sta lavorando, è infatti quello di organizzare scambi scolastici tra gli istituti delle due città.

«Sono contenta e orgogliosa – ha detto la Cacciolari – di avviare ufficialmente questo percorso tra queste due grandi città di mare molto amate dai turisti. Risør è conosciuta in tutta Europa per il festival annuale della barca a vela a cui partecipano anche italiani. E italiano è anche il direttore artistico del festival internazionale di musica da camera ‘Risør kammerfest’, Alessandro Pace. L’industria offshore Ims – continua – ha collaborato per decenni con Fincantieri e ha lavorato anche ad Ancona e conosce bene il territorio marchigiano. Vicino a Risør c’e la produzione innovativa di combustibile verde ‘biosin’ (“biozina”) e la produzione di batterie verdi senza agenti inquinanti ‘Morrow Batteries’».

«Il liceo di Risør ‘Risør vgs’ – puntualizza il presidente del Forum Italiano in Scandinavia Andrea Maini che ha prestato servizio come console onorario della Repubblica Italiana della Norvegia del Sud fino al 2021 e ora anche politico norvegese – offre agli allievi l’insegnamento della lingua italiana e ha, tra gli altri, un ottimo indirizzo di studi incentrato sull’accoglienza turistica, gestione di agenzie di viaggio e di servizi». «Sono certa che questo progetto di condivisione tra Civitanova e Risør – ha concluso la Cacciolari – porterà risultati positivi per la nostra comunità e, soprattutto, per i nostri giovani. Anche io ringrazio il Console Baravelli ed il Dott. Luca Maini e il Forum Commerciale Italiano in Scandinavia che ci faranno da apripista in terra norvegese».