Istruzione e formazione, ci sarà Alessandra Fermani, docente di Psicologia sociale dell’Università di Macerata al panel con il ministro Giuseppe Valditara e i vertici del mondo dell’economia e del lavoro. L’incontro è promosso da Federterziario e si svolgerà domani a Roma. Fermani avrà una grande responsabilità in quanto unica rappresentante di una università statale. In particolare sarà chiamata ad intervenire sullo scenario atteso nei prossimi anni in relazione al trend demografico e all’importanza dell’informazione per creare una forza lavoro adeguata.