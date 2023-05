Venerdì dalle 16 alle 19, nella palazzina sud del Lido Cluana, il Centro per la Famiglia, servizio dell’Assessorato alla Famiglia di Civitanova in gestione all’Asp Paolo Ricci, organizza un pomeriggio di attività per celebrare un giorno importante nel segno della condivisione, dell’informazione e della socializzazione. La proposta rientra all’interno del progetto “Civitanova città con l’Infanzia”. La Giornata internazionale della famiglia è una ricorrenza istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per questa importante occasione Il Centro per la Famiglia organizza quest’anno uno speciale momento di festa dedicato a tutta la famiglia.

«La famiglia è motore della nostra comunità – sottolinea l’assessora Barbara Capponi -: da essa nascono e si sviluppano relazioni alla base della rete umana e del patrimonio culturale della nostra città. Attraversa tutte le fasce di età in uno scambio reciproco di sguardi, esperienze e di affetto. È per questo che abbiamo voluto organizzare un momento apposito, in occasione della giornata dedicata, rivolto a tutti i membri e adatto ad essere vissuto per più fasce d’età insieme. Sarà anche l’occasione per presentare a chi non lo conosce ancora i servizi del centro comunale per la famiglia, in quell’ottica di condivisione che ci lega alle famiglie e alle loro necessità».

Le famiglie sono invitate a portare con sé una maglietta bianca da decorare. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Capponi, seguirà un momento di gioco per tutti i componenti della famiglia guidato dall’esperta di ludicità consapevole Alicia Barauskas. Contemporaneamente anche gli operatori dell’Asp Paolo Ricci dispenseranno informazioni sui servizi previsti dal Centro per la Famiglia, illustrando le attività anche praticamente attraverso laboratori che potranno coinvolgere tutta la famiglia.