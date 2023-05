Il Lions Club Macerata ha offerto all’Ite “Gentili” due borse di studio del valore di 250 euro l’una per affrontare le spese riguardanti le certificazioni Cae (Certificate in advanced english) e First (First certificate in english).

«Attraverso questo atto filantropico – scrive l’associazione – sarà possibile abbattere ulteriormente dei costi per gli alunni che ne beneficeranno». A rendere possibile questo evento è stata la mediazione delle professoresse di Lingue straniere Giuseppina Governatori e Paola Palmucci. Per l’occasione il club si è presentato agli studenti dell’istituto facendo conoscere le attività e le iniziative volte a sostenere la comunità in generale. La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha ringraziato il Lions Club ed ha dato risalto «alla preziosa relazione che può e deve essere presente tra enti e scuola, tra mondo delle associazioni e mondo della formazione. Un’ottica imprescindibile per una reale presenza dell’istituzione scolastica sul territorio ma soprattutto per lo sviluppo e l’ampliamento delle opportunità, a tutto vantaggio della formazione dei giovani studenti».