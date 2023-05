Penultimo incontro del ciclo “Linguaggio e Verità” promosso dalla Scuola Popolare di Filosofia. Il professor Matteo Cacchiarelli presenterà una conferenza dal titolo: “Uomo lupo, vacche nere, canne pensanti, la metafora tra linguaggio, pensiero e immaginazione”.

Il rapporto tra immagine evocata e linguaggio è un ambito frequentato fin dall’antichità, non solo la dialettica politica (e sono recenti le mucche nel corridoio e i giaguari da smacchiare di Bersani), ma anche della filosofia, come condizione della capacità di attribuire significato ed efficacia al linguaggio usato per agevolare una diretta, immediata comprensione di un enunciato. La serata si terrà il 18 maggio, alle 21, agli Antichi Forni, a Macerata.

L’ultima conferenza proposta, il 7 giugno avrà, come protagonista, il professor Sergio Labate, dell’Università di Macerata.