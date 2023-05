E’ a Civitanova il primo spazio dedicato a David Maria Sassoli in provincia di Macerata. Sulle note dell’inno alla gioia, suonato da Edoardo di Matteo e Francesca Donatone è stato inaugurato lo Spazio Europa al terzo piano di palazzo Sforza.

L’ufficio è stato dedicato alla memoria di David Maria Sassoli. La sala del terzo piano quindi diventa una stanza aperta al pubblico che invita a riflettere sui valori europei e sulle sue istituzioni, in arrivò nei prossimi mesi anche l’antenna Eurodesk che verrà gestita in sinergia con l’Europa direct Unione Montana Marca di Camerino. Nel 2024 quando si svolgeranno le elezioni europee questo spazio vedrà la presenza e la visita della maggior parte dei parlamentari europei eletti in questo collegio per raccontare e testimoniare la loro presenza ed il lavoro svolto in Europa in questi anni. La prima festa dell’Europa continua sabato 20 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione del piazzale Europa alla presenza di un europarlamentare.