Un torneo di “Pallascout” per ricordare Emanuele Angeletti, anche lui scout, morto 30 anni fa, ad appena 16 anni. Nonostante il tempo inclemente, ben 120 ragazze e ragazzi dei diversi gruppi scout della zona di Macerata, si sono trovati domenica mattina al campo sportivo del quartiere Pace, per partecipare al torneo di “Pallascout” organizzato da Agesci Gruppo Macerata 3 (Mc3) in ricordo del loro fratello Emanuele Angeletti.

«Questo nostro amico – scrivono gli organizzatori – ci ha lasciato, appena sedicenne, esattamente 30 anni fa, e da allora lo ricordiamo ogni anno con questo torneo aperto a tutte le ragazze e i ragazzi dei vari reparti. Stavolta la festa è stata veramente speciale perché inserita tra i festeggiamenti del 40esimo compleanno del nostro gruppo scout, fondato proprio nel lontano ottobre 1983».

La festa è iniziata con la messa, alla quale ha partecipato come sempre anche la famiglia di Emamuele, celebrata da don Oscar Mwansa, che ha subito conquistato i ragazzi e le ragazze con le sue parole e la sua simpatia.

Subito dopo le varie squadre hanno dato vita al torneo, affrontandosi in vere e proprie sfide, nelle quali non si sono affatto risparmiati, giocando con agonismo e lealtà. Dopo diverse partite si è giunti alla finale, che è stata vissuta quasi come una finale di coppa del mondo e che è stata vinta da una delle due squadre del gruppo Mc3. Come ogni anno la famiglia Angeletti ha premiato i vincitori ed ha offerto una merenda per tutti.

«Alla fine i ragazzi, ormai stanchi e fradici di pioggia, hanno festeggiato cantando e ballando tutti insieme, perché la fratellanza scout va oltre ogni agonismo. I capi del gruppo Mc3 colgono l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per l’ottima riuscita di questo evento, il signor Sandro Montenovo per aver messo a disposizione campo sportivo e spogliatoi e la famiglia Angeletti per la presenza e disponibilità».