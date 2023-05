Una camminata solidale alla scoperta di Macerata. L’iniziativa è organizzata da Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo e dal Comitato interprovinciale di ANCoS, con il patrocinio del Comune e inserita negli eventi del Festival della Famiglia. La Passeggiata in famiglia è in programma per la mattina di domenica 21 maggio e vedrà come testimonial la giornalista sportiva e conduttrice Rai Simona Rolandi e Zia Caterina della Milano 25 ODV (associazione di volontariato), presenti ai nastri di partenza.

La passeggiata, di 4 chilometri, porterà i partecipati alla scoperta dei luoghi più significativi di Macerata e avrà anche una finalità benefica, dal momento che l’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Caritas di Macerata e all’associazione Milano 25 Odv. Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 in piazza Mazzini, dove alle 10 si ascolteranno i saluti istituzionali e quelli delle testimonial. Alle 10.30 ci sarà la partenza della camminata adatta a tutte le età. Alle ore 12, il gruppo si fermerà con una tappa sotto la Torre dei Tempi per il Carosello dei Magi e la passeggiata terminerà intorno alle 12.30, con il ristoro in piazza Mazzini. Non mancheranno sorprese e animazione per bambini.

La quota di partecipazione è di 5 euro (bambini gratis) comprensiva di maglia ricordo, kit ristoro (panino e bottiglietta d’acqua). L’iniziativa è realizzata grazie ai fondi 2X1000 dell’ANCoS Aps. Per partecipare è possibile inscriversi sul sito www.confartigianatoimprese.org o il numero 3346085693.