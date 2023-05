Tutto pronto per giovedì, per la celebrazione del 46esimo anno dalla morte del maresciallo Sergio Piermanni. A partire dalle 18 sul lungomare sud di Civitanova verrà celebrata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione carabinieri in congedo e la presidenza del consiglio comunale il ricordo del sacrificio del maresciallo medaglia d’oro al valor militare rimasto ucciso nel 1977 in un conflitto a fuoco contro una banda di criminali.

Il programma prevede il ritrovo alle 17.45 davanti al monumento dedicato al maresciallo. Alle 18 si darà il via alla commemorazione con l’alzabandiera cui farà seguito la lettura delle motivazioni ufficiali con le quali è stata concessa da parte del presidente della Repubblica la medaglia d’oro. A seguire saranno resi gli onori ai caduti con la deposizione della corona d’alloro da parte dei carabinieri in alta uniforme accompagnati dalla banda cittadina.

Saranno presenti il sindaco, Fabrizio Ciarapica e il comandante regionale dell’arma dei carabinieri, il generale Salvatore Cagnazzo. Fra le massime autorità militari locali e provinciali, sarà presente anche l’ispettore regionale Anc, il generale Tito Baldo Honorati. Al termine si formerà il corteo che si muoverà verso piazza XX Settembre per confluire nella chiesa di San Pietro dove sarà officiata la santa messa in suffragio dal parroco, don Mario Colabianchi. Alla celebrazione prenderanno parte la vedova Piermanni, Giovanna Paolone e la figlia Dominique Piermanni.