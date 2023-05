Manutenzione e sopralluogo al ponte ferroviario di via Pesaro, a Macerata, il comandante della Polizia locale, Danilo Doria, ha firmato un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale. Questo quanto prevede il provvedimento, per giovedì 25 maggio, dalle 9,30 alle 12.

In via Pesaro divieto di transito con sbarramento in prossimità del sottovia in entrambe le direzioni di marcia per tutti i veicoli e pedoni eccetto veicoli di soccorso.

In via Pesaro obbligo di svolta a sinistra in via Ciccolini per tutti i veicoli provenienti da via Mattei, via Weiden e via Ascoli Piceno, eccetto coloro che devono raggiungere l’ingresso del tribunale. Obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli circolanti in via Ciccolini che si immettono in via Pesaro, eccetto coloro che devono raggiungere l’ingresso del tribunale.

Obbligo di svolta a sinistra con proseguo in via Dante Alighieri per tutti i veicoli circolanti in via Foscolo e giunti in largo Pascoli. Obbligo di svolta a destra con immissione in via Alfieri per tutti i veicoli circolanti in via Alighieri e provenienti da via San Giovanni Bosco, eccetto veicoli residenti. Obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli con portata massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, circolanti in via San Giovanni Bosco intersezione via Alighieri eccetto veicoli di carico e scarico per attività commerciali fino al sottovia ferroviario. Obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli provenienti da via Alighieri e circolanti in via Alfieri con immissione in via Manzoni, eccetto residenti. Obbligo di proseguire diritto o svolta a destra per tutti i veicoli circolanti in via Alfieri provenienti da via Annibal Caro.

I percorsi alternativi sono: via San Giovanni Bosco, via Enrico Mattei, piazza XXV Aprile, via Gigli, via Pancalducci, via Braccialarghe, via San Francesco D’assisi, contrada Valteia, SR485, via Mattei, stazione Rfi via Cincinelli, via Urbino, via Marche e piazza XXV Aprile.