Incidente a Civitanova, all’angolo fra corso Dalmazia e via Zara, a causa di una mancata precedenza. Allo stop si sono scontrati un’auto e un furgone Renault.

L’incidente si è verificato attorno alle 11. Leggermente ferito e dolorante il conducente del furgone che è stato soccorso dagli operatori dell’emergenza e dai vigili del fuoco, i quali hanno aiutato il personale della Croce verde a far uscire l’uomo dall’abitacolo. E’ stato portato in ospedale per accertamenti, ma non è grave. Viabilità interrotta all’altezza di via Conchiglia per chi proviene da corso Umberto e via Zara.

(l.b.)