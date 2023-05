Nonostante la pioggia si è tenuta domenica mattina l’iniziativa “Bimbimbici” organizzata a Civitanova dalla Fiab, la federazione italiana ambiente e bicicletta e inserito nel programma di Primavera. Il programma è andato in scena dimezzato a causa di uno scroscio di pioggia battente arrivato proprio a metà mattinata.

Ma, seppur concordando la necessità di ripetere l’evento completo il prossimo settembre, non è mancato l’approfondimento già programmato sulle “Strade Scolastiche” e sui collegamenti ciclabili con le scuole e gli impianti sportivi di Civitanova sud. E’ ormai scontata la necessità di una maggiore sicurezza, per i bambini che si muovono intorno alle scuole e per chi si sposta in bicicletta, monopattino, skateboard o roller, attraverso la realizzazione di semplici e poco costosi accorgimenti. «Si tratta semplicemente di applicare anche a Civitanova l’articolo introdotto nel 2020 nel codice della strada – dice Fabio Vallarola della Fiab – che prevede appunto la possibilità di creare la “zona Scolastica” in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per l’attuazione di quanto previsto in questo articolo in tutta Italia i comuni si stanno attivando con la realizzazione di apposite strade scolastiche. Un precedente appuntamento del Bimbimbici a Civitanova pose l’attenzione su come gran parte delle scuole siano molto vicine a importanti percorsi ciclabili, ma anche su come manchi il collegamento nell’ultimo tratto proprio per l’assenza di “Zone Scolastiche”. Come nell’edizione precedente, allora, anche in questa la biciclettata sarebbe dovuta arrivare alle scuole a sud dove, per una serie di sensi unici e strade a doppia corsia, si è già evidenziato come nessun ragazzo può raggiungere sia le scuole che gli impianti sportivi, in bicicletta, con lo skateboard o con i pattini in sicurezza». Il progetto delle strade sicure è stato integrato all’interno di quello della Bicipolitana e i disegni sono stati consegnati all’assessore alla mobilità sostenibile Roberta Belletti.