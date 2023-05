Si è concluso il corso di qualifica di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, promosso da Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato e finanziato dalla Regione Marche. Il percorso, gratuito per i partecipanti, ha avuto una durata di 500 ore (di cui 390 di lezioni teorico pratiche e 100 di stage) ed è iniziato ad ottobre 2022 per terminare nei giorni scorsi con l’esame finale (della durata di 10 ore). La sede principale del corso è stata l’autofficina Pieroni Car Service di Macerata, con alcune ore di pratica che si sono tenute all’Autofficina Opel di Melatini Fabrizio & C, a Potenza Picena.

Otto i corsisti che hanno ottenuto la qualifica, sono Mauro Gallo, Beatrice Letizia, Kristiano Loshi, Taulant Lulaj, Marco Maurelli, Alessandro Montalto, Pietro Montalto e Leonardo Tartabini.

Lo scopo del percorso è stato quello di formare una figura in grado di riconoscere le esigenze del cliente, diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica. Un ringraziamento particolare ai docenti Andrea Pieroni (titolare della Pieroni Car Service) e Fabrizio Melatini (titolare dell’Autofficina Melatini), che hanno seguito tutta la parte pratica del corso.