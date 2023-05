Autocisterna carica di Gpl si ribalta: strada chiusa a Montecassiano, dovranno intervenire gli specialisti dei vigili del fuoco da L’Aquila.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di questo pomeriggio in località Palazzetto di Montecassiano. Per cause che sono in corso di accertamento una autocisterna si è ribaltata a lato della carreggiata della strada. Il conducente non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Prima di poter rimettere l’autocisterna in strada è necessario il travaso del Gpl. Per farlo è necessario che intervengano le squadre specialistiche da L’Aquila che poi si occuperanno del travaso. Al momento sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno monitorando la situazione. La strada è stata chiusa in via precauzionale.

(redazione CM)