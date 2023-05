di Antonio Bomba

Elezioni ad Ancona. Stamane qualcuno ha girato un video con il proprio telefonino all’interno dell’urna elettorale, condividendolo poi con altre persone. Una maniera forse utile per spiegare come sbrigare la procedura del voto in sé? Forse. Di sicuro però è volto anche a indirizzare le preferenze. Cosa che sarebbe vietata.

Nel filmato si vede bene la matita copiativa nelle dita di qualcuno che prima mette la croce su uno dei sei candidati alla poltrona di primo cittadino, poi su di una lista direttamente collegata e, infine, scrivere il nome di una candidata al consiglio Comunale, la quale ha poi condiviso questo video sui propri social network, sotto forma di storia.

Il brevissimo filmato, probabilmente a forza di girare, è giunto nel telefono cellulare di qualcuno appartenente a liste e coalizioni opposte a quella della candidata consigliera. Fatto sta qualcuno ha segnalato il fatto alla polizia locale.

Questi ultimi hanno poi girato il tutto alla polizia postale.