L’Avulss compie 10 anni

Dieci anni per l’Avulss di Montecassiano: costituita nel 2012 la sezione comunale che ha come vocazione primaria il servizio di volontariato verso le persone fragili seguite dai servizi socio-sanitari.

Dall’intuizione dei primi soci fondatori e dalla loro volontà di dare concretezza ai sentimenti di vicinanza ai più poveri e sofferenti ha preso vita questa realtà che oggi conta oltre 65 volontari che operano nei diversi ambiti definiti da una specifica convenzione con il comune di Montecassiano.

Il 6 maggio quindi si è svolta una grande festa di compleanno a cui hanno partecipato i soci volontari, il direttivo dell’Avulss, alcuni rappresentanti del coordinamento Avulss della provincia e l’Amministrazione comunale di Montecassiano. Fra un brindisi e l’altro il presidente Costantino Carlini ha avuto modo di ringraziare quanti hanno permesso di arrivare a questo traguardo, in primis i tanti volontari che in questi anni hanno svolto con vero e ammirevole spirito di vicinanza e abnegazione il loro servizio. Il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Katia Acciarresi ha ringraziato a sua volta l’associazione: «L’Avulss di Montecassiano rappresenta in maniera esemplare, insieme a molte altre associazioni del territorio lo spirito di collaborazione dei cittadini che si sentono parte di una comunità e in quanto tali mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità per aiutare concretamente coloro che vivono situazioni di fragilità. I servizi sociali del Comune, grazie anche al supporto dei volontari Avulss che si impegnano nei vari servizi di taxi sociale, di animazione alla casa di riposo, di supporto allo studio e di compagnia alle persone anziane che vivono sole, riescono a raggiungere ogni diversa esigenza dei più deboli».

Presente a questo importante anniversario anche il sindaco Leonardo Catena: «La presenza dell’Avulss è diventata una risorsa imprescindibile sia per l’amministrazione comunale che per tutta la comunità locale. I volontari offrono un servizio di grande utilità mossi dallo spirito di solidarietà. Auguriamo lunga vita all’Avulss e ringraziamo tutti i volontari a nome dei fruitori dei servizi e di tutta la cittadinanza».