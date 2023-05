Per molti ex studenti liceali classici venerdì 12 maggio è stata una giornata memorabile ed indimenticabile.

Pur accompagnati in tutti gli spostamenti da una fedele pioggia, niente ha potuto offuscare e rendere meno straordinaria l’occasione di ritrovarsi e rivedersi dopo 50 anni nello stesso cortile del liceo, in biblioteca e per un breve percorso dentro le aule del secondo piano dove, allora, le ragazze indossavano il grembiule. Emozioni garantite anche per i diplomati da 25 anni, anche se la loro uscita dalla scuola è più recente. La visita al liceo è stata guidata dalle professoresse Raffaella Lattanzi e Maria Mirabile, accompagnate pure da alcune studentesse prossime alla maturità.

Dopo la foto di gruppo sotto il loggiato del portone dell’allora ingresso, tutti al ristorante Le Case per la serata di gala e per il talkshow/spettacolo che ha intrattenuto i presenti. La kermesse non era riservata ai soli diplomati che festeggiavano le ricorrenze dei 25 e dei 50 anni, ma anche ai soci e familiari dell’associazione Amici del Classico che, insieme alla dirigenza del liceo, hanno organizzato l’evento.

“Il Leopardi ieri e oggi: ospite d’onore il Classico Macerata”, era questo il titolo della manifestazione che ha radunato circa 150 persone e che è stata aperta dall’esibizione del coro del liceo, diretto da Paola Garofolo e Giacomo Canullo: una performance di qualità offerta da una quarantina di studentesse e studenti che sono stati molto applauditi. Il talk show, dialettico, artistico e musicale, è stato condotto da Paola Pagnanelli, anch’essa liceale classica, ed ha spaziato fra le interviste a professionisti ex studenti, autorità e professori. Presenti anche diversi insegnanti dei festeggiati.

Francesco Renato Verdi, Sandro Ramadori (diplomati nel 1969), Paolo Luca e Giuseppe Daniele (diplomati nel 1973) hanno raccontato alcune esperienze della loro vita professionale, anche lontani da Macerata, ispirate molto dalla frequenza del liceo classico. Altre due ex studentesse, Elisa Re ed Angelica Nicole Ricca hanno testimoniato le tante qualificanti attività extracurriculari, in auge nel liceo classico-linguistico soprattutto nell’ultimo decennio (comunicazione e teatro in primis) e che hanno motivato molto le loro scelte universitarie.

«Era nostro intento far ripartire l’attività dell’associazione – ha commentato il presidente Piero Alberto Tulli, facendo gli onori di casa – che riprende con un format che vorremmo replicare anche nei prossimi anni: l’incontro dei diplomati. Abbiamo riscontrato come e quanto il liceo classico influenzi positivamente la formazione delle future classi dirigenti, abbiamo delle presenze che lo testimoniano. Ma soprattutto abbiamo questo fil rouge, questo legame, che ci fa stare bene insieme, trascurando anche le differenti età, e che ci fa ritrovare come appartenenti ad una medesima dottrina, ad un medesimo modo di ragionare, ad una stessa condotta di vita, ispirata alla formazione ricevuta. Abbiamo sperimentato che questo vincolo di appartenenza al classico è veramente sentito e noi volentieri cerchiamo e cercheremo di favorirlo anche con queste manifestazioni. In ogni caso, in collaborazione con la dirigente Angela Fiorillo, che ringrazio, abbiamo in cantiere diverse idee da realizzare, affinché il percorso della nostra associazione sia sempre più a servizio del liceo e della società».

Diversi interventi hanno scandito il ritmo della serata, inframezzati da altrettante presenze musicali: Camilla Ruffini ed Eleonora Francesconi (anch’esse diplomate lo scorso anno) si sono esibite, a più riprese, fra gli applausi dei presenti: studentesse modello, oggi universitarie e cantanti promettenti: un’altra miscela formatasi nel classico-linguistico.

Nel suo saluto agli intervenuti la dirigente Angela Fiorillo ha voluto ringraziare l’associazione e suggellarne il legame che deve esistere col liceo, anche come riscontro successivo al diploma: «Abbiamo partecipato con convinzione a questa interessante proposta dell’associazione poiché il legame che unisce i nostri studenti, anche quando se ne vanno dal liceo per andare incontro alla loro storia futura, è forte, è importante, cementa amicizie e permette lo scambio di formazioni ed esperienze molto interessanti, maturate in ogni parte d’Italia e del mondo, come stasera abbiamo potuto ascoltare. Da diversi anni il nostro liceo classico ha, come compagno di viaggio, anche il linguistico: una ricchezza ulteriore, seppure con una formazione differente, ma sempre aperta alla capacità di trovarsi bene in Italia e nel mondo. Le tante presenze di stasera hanno significato non solamente il desiderio di rivedersi per tanti ex diplomati, ma ha anche sottolineato quel forte legame di appartenenza che non si esaurisce con la frequenza del quinquennio scolastico, ma che invece continua e fa riconoscere sempre un alveo comune estrazione culturale e formativa».

Fra gli insegnanti presenti il vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, accolto con una vera e propria ovazione da tutti gli ex studenti presenti. Don Giancarlo, come lui preferisce farsi chiamare, ha ricordato alcuni episodi che lo legano al liceo, ma soprattutto ha ribadito un ricordo formidabile: la prima marcia notturna fino a Loreto, da lui organizzata insieme ai liceali del Leopardi, nei primi anni Settanta: anche questo pellegrinaggio così importante oggi è nato dal liceo.

Si sono esibiti, come strumentisti e cantanti, i docenti Lorenzo Bigioni, Gionni Branchesi, Elio Catalini, Sofia Vinciguerra, Paola Garofolo e Tonino Zampa e gli studenti Greta Pagnanelli, Ambra Antonelli, Fiona D’Annunzio, Cristina Massera, Giuly Grace Severini Bezerra e Isabella Petracci.

Sono intervenute ed hanno avuto parole di grande apprezzamento per il liceo e per i propri studenti, ma soprattutto per le molteplici attività che questa scuola mette in campo, la vice sindaco Francesca D’Alessandro e l’assessore Katiuscia Cassetta.

Enrico Ruffini, ex liceale e presidente della Società Filarmonico Drammatica non ha risparmiato apprezzamenti ed elogi per la scuola che anch’egli ha frequentato.

Dopo il buffet sono stati i racconti e gli aneddoti a fare da protagonisti: soprattutto i liceali del III B hanno avuto modo di ricordare un lato meno conosciuto del poeta Remo Pagnanelli, quello del compagno di classe. Non sono mancati ricordi e racconti legati ai docenti di allora, segnatamente il professor Benedetto Branciari, citato anche per il famoso distico elegiaco dell’Odissea in dialetto ionico, che tutti i presenti hanno recitato a memoria.

La serata, dopo la foto con la torta, ha continuato con l’orchestrina del liceo fino a tarda notte, con moltissime canzoni interpretate da tutti i presenti. Un gadget a ricordo della serata consegnato ai musicanti, ha chiuso la manifestazione.