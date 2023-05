“Comunicare oltre le disabilità sensoriali”, questo il titolo dell’incontro che si è svolto alla biblioteca Silvio Zavatti di Civitanova, organizzato il Lions Club Cluana presieduto da Anna Vecchiarelli, evento patrocinato dal Comune.

«Un primo passo verso un mondo per molti ancora sconosciuto ma altrettanto affascinante – si legge in una nota degli organizzatori -. Tre relatrici di eccezione: Maria Evangelista, presidente Ens (Ente Nazionale Sordi) della sezione di Macerata, Bruna Giampieri, presidente Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e Nicoletta Marconi, psicologa e psicoterapeuta nonché direttore di settore del centro di riabilitazione della Lega del Filo d’Oro, associazione italiana che dal 1964 si occupa di persone sordocieche e pluriminorati psicosensoriali. Presente anche l’avvocato Paolo Piccinelli, vicepresidente dell’istituto Paolo Ricci, una delle realtà coinvolte dal Lions Club in questo incontro. Fulcro della tavola rotonda l’esigenza di comunicare insita in ognuno di noi e la volontà di superare i nostri limiti.

Che sia con le mani, con gli occhi o con la parola, non importa: l’uomo è nato per esprimersi ed è per questo che deve disporre di tutti gli strumenti necessari a poterlo fare. Le testimonianze coinvolgenti e dirette di Evangelista e Giampieri hanno permesso alla platea di calarsi per pochi istanti nei panni di una persona sorda e di una persona cieca. Due donne determinate che hanno incantato tutti con la loro forza d’animo, il coraggio e, non meno importante, una buona dose di autoironia. Calzante anche il racconto di Gessica Altieri, consigliere Ens e operatrice Oss all’ospedale di Macerata. Lei ha vissuto in prima linea tutte le difficoltà di lavorare in piena pandemia senza poter beneficiare della lettura labiale a causa delle mascherine. Significativo anche l’intervento di Barbara Capponi, assessore ai servizi sociali. Le sue parole si sono focalizzate sull’importanza di valorizzare la diversità e i talenti di ciascuno. Viviamo in un mondo votato all’apparenza, ha sottolineato, dove la performance conta più dell’essenza e della specificità di ciascuno. Dovremmo invece guardarci dentro e intorno a noi per comprendere e accettarci l’un l’altro così come siamo. Lo scambio reciproco è proseguito anche a tavola allo chalet Aloha. Questo incontro è stato come gettare un seme, ora tocca a noi coltivarlo e farlo crescere con l’esempio e la partecipazione attiva».