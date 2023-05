Al via la seconda edizione della mostra bonsai a Civitanova, organizzata dal Club Bonsai’95 con il Coordinamento Marche (Pesaro Bonsai 88, Bonsai Club Falconara, Bonsai Club Conero Ancona e Club Bonsai Fermo) e la partecipazione del club Amici del Bonsai di Foligno, con il patrocinio dell’Associazione nazionale Ubi (Unione bonsaisti italiani) e del Comune di Civitanova.

L’inaugurazione è stata presidiata dal sindaco Fabrizio Ciarapica. «È un onore accogliere questa iniziativa e avere anche gli amici di Foligno a cui siamo molto legati. Abbiamo sostenuto convintamente quest’iniziativa perché è una forma d’arte che è nata in Giappone ma si è diffusa anche qui da noi, ma soprattutto perché è un modo per imparare a rispettare la natura. Per far crescere un bonsai c’è bisogno di pazienza e di cura nel tempo e di tutte quelle prerogative che servono anche per far crescere una città. Sono i risultati di questo lavoro che portano ad ottenere i risultati attesi, come per esempio l’ottenimento proprio ieri della Bandiera Blu a Roma, dove Civitanova è uno dei paesi più longevi ad averla da ormai 20 anni. L’attenzione da parte nostra al tema dell’ambiente ci avvicina a questo mondo e ci auguriamo di poter continuare su questo percorso».

Il taglio del nastro ha dato il via alla mostra con la partecipazione e il supporto degli istruttori nazionali Ubi Raffaele Perilli e Diego Fortuna, che in questa due giorni effettueranno laboratori operativi e momenti formativi di come gestire un bonsai attraverso la tecnica dello Shohin, di come lavorare un “pre-bonsai” e di come avviene l’evoluzione di una pianta.

Il presidente del Club Bonsai’95 Guido Mecozzi: «Oggi si inaugura la seconda edizione della mostra bonsai a Civitanova, diventato ormai momento imperdibile per la comunità che apprezza quest’arte. Quest’anno abbiamo voluto organizzare un evento di rilevanza regionale coinvolgendo tutti i club delle Marche e il club gemellato di Foligno perché crediamo sia sempre più importante diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della bellezza attraverso la natura. Ringrazio il sindaco, tutta l’amministrazione comunale e tutti gli sponsor per la sensibilità e la valorizzazione di questo evento».

Le piante in esposizione provengono da tutta Italia e in particolare dal Giappone come il ginepro Itoigawa, l’acero Palmatum e altre piante pregiate lavorate nella tecnica Shohin.

La mostra è a ingresso gratuito e i soci del club sono a disposizione del pubblico per far conoscere sempre più questo mondo.