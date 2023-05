Nozze d’oro per Pasqualino e Caterina. La coppia di Montecassiano si è sposata il 13 maggio 1973, dopo essersi conosciuti in una festa di paese a Morrovalle, paese di origine di lei (lui è originario di Montecassiano). Dal loro amore sono nati due figli, Moira e Gerry. Hanno due nipoti, Alessio e Gabriele, e sono la loro gioia di casa. Pasqualino, appassionato di bocce, era un autotrasportatore, come lavoratore autonomo, presso la ditta Smorlesi e Caterina orlatrice a casa, amante del giardinaggio.

«Un mondo di auguri di felicità, serenità e salute dai figli Moira e Gerry, dai nipoti Alessio e Gabriele, da Marco e dalla nuora Simona».