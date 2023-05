«Transizione ecologica: criteri applicativi e buone prassi di sostenibilità ambientale».

Questo il titolo del seminario organizzato martedì 16 maggio dalla Provincia di Macerata con il patrocinio della Regione Marche, dell’Upi Marche e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). I lavori, trasmessi in diretta streaming, si apriranno alle 9 con l’intervento dell’architetto Maurizio Scarpecci, dirigente del settore Ambiente della Provincia.

Seguiranno Massimo Sbriscia, dirigente della Regione Marche, che parlerà di “Sensibilizzazione e diffusione della conoscenza di Agenda 2030 e suoi goals”; Patrizia Giacomin, funzionario regionale referente Srsvs, con la “Presentazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile e sue implicazioni sui territori”; Lorenzo Federiconi, funzionario della Regione Marche, su “Applicazione dei criteri di sostenibilità ambientale e delle buone prassi edilizie e urbanistiche nell’ambito del protocollo Itaca”.

A chiudere la mattinata saranno gli interventi di Fulvio Tosi, esperto di sviluppo sostenibile, che tratterà “La Nbs Nature based solution nella progettazione, in ottica di rete ecologica”; Roberto Ciccioli, dirigente Regione Marche, che tratterà “Le valutazioni ambientali come strumento di integrazione della sostenibilità nella pianificazione” e Biagio Di Pietra, referente Enea, su “Primi elementi di natura tecnica per la futura gestione delle Comunità energetiche, direttamente o attraverso modelli di esternalizzazione”. La chiusura dei lavori è prevista per le 14. Per partecipare al seminario collegarsi al link https://meet.goto.com/611280397