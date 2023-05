All’Istituto comprensivo “Mestica” di Macerara, alla presenza dell’assessora alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro, della dirigente scolastica Teresa Lapiccirella e dei genitori dei ragazzi coinvolti, si è concluso il percorso TeenStar. Un progetto che ha come obiettivo quello di accompagnare ragazzi e ragazze in età adolescenziale nel mondo dell’affettività e della sessualità, portandoli a una conoscenza sempre più approfondita del proprio corpo e soprattutto di sé stessi, al fine di aiutarli ad assumere decisioni responsabili per loro e in relazione agli altri.

Si è trattato di un’esperienza pilota nel contesto maceratese che, grazie alla disponibilità della dirigente Lapiccirella, che ha creduto nell’importanza dell’educazione a tutto tondo, dell’assessora D’Alessandro e dei Servizi Sociali del comune di Macerata che hanno collaborato al finanziamento del progetto, ha coinvolto 18 tra ragazzi e ragazze tra i 13 e i 14 anni della scuola secondaria di primo grado “Mestica” di Macerata i quali, su base volontaria, hanno potuto frequentare e sperimentare questo percorso.

Come previsto dal programma Teen Star, sono stati dieci gli incontri che, iniziati nel mese di marzo, hanno affrontato altrettante importanti tematiche circa ogni dimensione dell’essere: da quella fisica a quella intellettuale, emotiva e sociale, coinvolgendo i ragazzi attraverso un metodo induttivo in grado di rispettare le sensibilità di ognuno. «L’Amministrazione comunale ha voluto investire in un progetto che aiuta i ragazzi a riconoscere il valore di sé e dell’altro anche attraverso sane relazioni affettive e la conoscenza della sessualità quale veicolo di un rappprto improntato su sentimenti autentici, profondi e significativi – ha commentato la D’Alessandro – . Un progetto interessante perché i ragazzi vengono messi davanti a tutte le dimensioni dell’essere umano – spirituale, fisica, sociale, psicologica, relazionale – e in questo senso assumono una consapevolezza di sé stessi e dell’altro che li aiuta a vivere al meglio le relazioni con i coetanei e con gli adulti e ad avere strumenti di spirito critici verso la realtà che li circonda che, delle volte, va nella direzione di una superficialità, su questi temi, che non fa bene ai giovani che hanno bisogno di punti di riferimento solidi, certi e maturi».

I ragazzi hanno affermato che l’iniziativa li ha aiutati molto e un 33% l’ha definita “eccellente”; inoltre tutti i partecipanti consiglierebbero il percorso Teen Star a un amico. Alla domanda “hai notato cambiamenti nel riconoscimento e nell’espressione delle tue emozioni e sentimenti?”, l’85% dei ragazzi ha risposto di aver acquisito “una migliore consapevolezza e padronanza”, mentre il 5% ha parlato di “un’ottima consapevolezza e padronanza”. Alla domanda “hai l’impressione di saper capire e condividere meglio i tuoi alti e bassi emotivi?”, il 60% degli intervistati ha risposto di avere “un po’ più di comprensione e sensibilità”, mentre un 20% ha risposto addirittura che “ora sa benissimo da cosa dipendono”. Dai questionari è infine emerso che l’esperienza del Teen Star li ha resi più consapevoli e in grado di riconoscere l’importanza del rispetto reciproco che sta alla base di ogni rapporto, perché proprio grazie al percorso riconoscono di aver acquisito delle nuove conoscenze che li hanno aiutati a conoscere meglio se stessi e a sapersi relazionare con l’altro/l’altra.