di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Malore mentre passeggia in strada, muore per un arresto cardiaco l’ex portiere dell’ospedale di Civitanova Giuseppe Dispensa. In pensione da qualche anno Dispensa, 65 anni, si è accasciato nel pomeriggio sul marciapiede in via Romagna.

Erano circa le 16 quando il pensionato ha accusato il malore poco lontano dalla sua abitazione. Aveva la nipotina sulle spalle e quando si è accorto che non si sentiva bene, è riuscito a farla scendere, prima di crollare a terra. Subito è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto che ha provato a lungo ad effettuare le manovre per la rianimazione, ma nonostante i tentativi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. Dispensa aveva prestato servizio fino a qualche anno fa come portiere dell’ospedale ed era conosciuto nell’ambiente sanitario, soprattutto ospedaliero, dove quotidianamente accoglieva pazienti e personale sanitario e amministrativo.

Originario della Sicilia, da qualche anno era in pensione. Lascia la moglie Anna Volpe e due figlie. Il funerale domenica alle 17 chiesa San Gabriele. La camera ardente nella Sala del commiato San Marone dell’agenzia Lanzi, in via De Amicis, con orario 10-20 domani e 8-16 domenica.