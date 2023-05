Guida con la patente sospesa e nel frattempo scaduta. E’ stato fermato di prima mattina un 27enne dell’entroterra che si stava recando a Macerata al volante della propria Alfa Romeo, gli agenti della polizia stradale lo hanno controllato nei pressi dell’ospedale, nell’area del Sert.

Nel corso dei controlli è emerso che la sua patente di guida era stata sospesa dopo accertamenti che avevano consentito di appurare come l’automobilista fosse assuntore di alcol e sostanze stupefacenti. Il documento, inoltre, era scaduto di validità. Il 27enne si è giustificato con la necessità di doversi recare nella struttura sanitaria quotidianamente proprio per riabilitarsi ed acquisire nuovamente la perduta idoneità alla guida. Gli agenti hanno quindi proceduto a redigere tutte le contestazioni per guida con patente sospesa e scaduta ed hanno affidato il veicolo a terzi. È emerso che mediante l’utilizzo di un permesso di guida evidentemente non valido, il giovane conducente ha ripetutamente condotto il proprio veicolo senza alcun titolo abilitativo.