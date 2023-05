Lo Sferisterio si colorerà di blu in occasione della Giornata mondiale per la sensibilizzazione sulla sclerosi tuberosa, riconosciuta a livello mondiale come Tsc global awareness day, lunedì 15 maggio, un momento durante il quale vengono organizzate numerose iniziative in tutto il pianeta a cura della Tuberous sclerosis complex international e delle varie organizzazioni nazionali. L’associazione sclerosi tuberosa promuove progetti a sostegno dei malati e delle loro famiglie, intorno ai quali si impegna di individuare una rete socio-sanitaria di assistenza.

«La sclerosi tuberosa è una malattia cronica di cui ancora non abbiamo una conoscenza approfondita e spesso le sue manifestazioni cliniche si aggravano con il passare del tempo – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. Questi aspetti sono un campanello di allarme costante che ci obbliga a sensibilizzare su una malattia che colpisce circa un milione di persone nel mondo. Abbiamo deciso di illuminare lo Sferisterio e accogliere la richiesta dell’associazione sclerosi tuberosa con la volontà di promuovere attività di sensibilizzazione rivolte a istituzioni, medici e cittadini».