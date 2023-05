La Festa dell’Europa 2023 di Macerata si è aperta con lo European Youth Lab, un’iniziativa promossa dall’Ufficio politiche europee del Comune, in collaborazione con la Scuola di dottorato di Unimc. L’evento si è tenuto il 9 maggio all’aula magna dell’Istituto tecnico economico Gentili. Pensato per creare uno spazio di incontro, relazione, ascolto e dialogo tra i giovani, tra i giovani e la città, tra i giovani e l’amministrazione, ha celebrato la chiusura dell’anno europeo dedicato ai giovani (2022) con un format interamente pensato per loro, anche con l’intento di porre le basi per un percorso di lungo periodo con e per i giovani della città. Hanno partecipato le scuole Ite Gentili, l’Ipsia Corridoni, il liceo Scientifico Galilei, l’Iis Garibaldi, il liceo Classico Leopardi e i rappresentanti della consulta dell’Accademia di belle arti di Macerata.

La prima parte della giornata si è aperta con lo Youth city lab, un laboratorio di partecipazione in cui gli studenti, divisi in piccoli gruppi, sono stati chiamati ad immaginare una città a misura dei giovani costruendo gli spazi di un centro giovanile con specifiche destinazioni d’uso, attività e iniziative che vorrebbero veder realizzate. Un momento che ha suscitato un grande interesse e una partecipazione entusiasta e che ha permesso agli assessori Katiuscia Cassetta e Marco Caldarelli di raccogliere idee e bisogni da parte della platea dei giovani, che costituiranno la base per una riflessione più ampia sulle politiche giovanili della città e sulle prossime azioni da intraprendere. Cassetta e Caldarelli hanno presentato i progetti già in essere e confermato l’impegno nel voler avviare un percorso di istituzionalizzazione della Consulta dei giovani del Comune di Macerata.

Il Csv Marche, con Eleonora Iacobucci, ha presentato il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile “Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune”, finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche Ets.

Durante lo Youth talks invece, gli studenti hanno ascoltato le testimonianze di alcuni giovani che hanno condiviso le loro esperienze di studio, formazione, lavoro, volontariato e attivismo in Europa. Nello specifico, Laura D’Amore e Giacomo Krueger (Unimc) hanno presentato l’Erasmus student network (Esn) con un focus sulle attività della rete locale, Agata Wojtalik (studentessa polacca) ha raccontato la sua esperienza di Erasmus studio a Macerata, Benedetta Mazzieri e Letizia Conte (Unimc) hanno condiviso la motivazione che le ha spinte a partecipare rispettivamente ad un Erasmus Studio e un Erasmus Traineeship e il bagaglio di crescita professionale e umana che ha contraddistinto le loro esperienze all’estero, Adriano Bertone (ambassador dell’Agenzia nazionale per i giovani in Umbria) ha incoraggiato i giovani studenti a informarsi e prendere parte ai programmi e progetti europei a loro dedicati illustrando i più comuni, e infine Simone Mengoni (membro della Rete dei consiglieri locali) ha condiviso la sua esperienza di consigliere comunale e sottolineato l’importanza di prendere parte attivamente alla vita, anche politica, della propria comunità di appartenenza.

Nell’arco della mattinata sono anche state premiate le classi che hanno partecipato al contest L’Europa per me 2023. La classe 4A dell’istituto agrario Garibaldi, con l’elaborato video “L’Europa chiama.. l’Agraria Garibaldi risponde!” (referente la professoressa Valentina Francalancia) e le classi 1G, 2G, 4G, 5G dell’istituto tecnico rconomico con l’elaborato project proposal “Europarlando “(referente la professoressa Maria Melfi) hanno vinto l’anteprima a un’opera del Macerata Opera Festival, un premio messo a disposizione da Macerata Opera Festival e consegnato agli studenti dal direttore artistico Paolo Pinamonti. La classe 3B del Convitto nazionale Leopardi, con l’elaborato project proposal “Europa in tasca” (referente la professoressa Mariachiara Paparelli) e la classe 2D del Convitto nazionale Leopardi, con l’elaborato video “Europa, una grande famiglia” (referente la professoressa Stefania Antognozzi) hanno vinto una visita guidata al museo di Palazzo Buonaccorsi e al piano nobile, un premio messo a disposizione da Sistema Museo. Ha partecipato al contest anche la studentessa Patrizia Iginia Palazzini, del liceo Classico Leopardi.

L’iniziativa si è conclusa con i ringraziamenti e la consegna degli attestati di partecipazione alle dottorande e ai dottorandi della Scuola di dottorato dell’Università di Macerata, che hanno contribuito al progetto “L’Europa per me” in alcune scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune durante l’anno scolastico corrente, durante il quale hanno tenuto degli incontri formativi interattivi sui valori europei e sul significato di essere cittadini europei (Rebecca Marconi, Chiara Comberiati, Martina Tullio, Marina Sabatini, Patrick Donkor, Alessandra Gierszewska e Beatrice Lupacchini). Presente anche la professoressa Laura Melosi, direttrice dell’Sda.

Hanno partecipato e contribuito all’organizzazione e facilitazione dell’iniziativa Rebecca Marconi (dottoranda Unimc e collaboratrice dell’Ufficio politiche europee), Sara Spreca e Riccardo Nardi (Ufficio politiche europee), Emanuela Carlacchiani e Benedetta Smargiassi (Informagiovani Macerata).