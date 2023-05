Martedì 16 maggio alle 21,15, nella sala Cesanelli dello Sferisterio di Macerata, don Luigi Traini, responsabile regionale del Movimento di Comunione e Liberazione, dialogherà con Domenico Agasso giornalista del quotidiano La Stampa, coordinatore di Vatican Insider (sito indipendente di informazione sulla vita della Santa Sede e della Chiesa cattolica) e autore di numerose pubblicazioni. L’incontro è organizzato e proposto dal Centro Nuova Cultura di Macerata e dalla associazione Amici del Pellegrinaggio Macerata-Loreto.

«Ricordiamo in particolare A piedi nella notte. Camminare insieme verso Casa (Piemme 2018), scritto insieme con Andrea Tornielli, e il più recente Cosa ci strappa dal nulla? (San Paolo 2022). Quest’ultimo libro, redatto con la prefazione del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, contiene un’ampia intervista a Mons. Giancarlo Vecerrica, ideatore del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto e raccoglie tutte le testimonianze e i messaggi inviati da Mons. Luigi Giussani al popolo del Pellegrinaggio nel corso delle varie edizioni», si legge in una nota del Centro Nuova Cultura. «La concezione della vita che abbiamo è quella di un pellegrinaggio. Homo viator, come dicevano i medievali. L’uomo che cammina, che cadrà a terra anche mille volte al giorno, ma mille volte si rialzerà, perché la speranza poggia su una ragione più grande, sempre più grande della propria debolezza. Così quello che iniziamo ora è il simbolo della vita secondo la nostra coscienza cristiana» scrive monsignor Giussani e il Cardinale Zuppi nella sua prefazione: “Il cammino insieme rende la fatica lieve, accompagnata…”. Il Pellegrinaggio “è davvero una grande analogia della vita e dell’amore di Dio, che si è fatto pellegrino nei nostri itinerari, a volte complicati e duri. Non si lascia indietro nessuno e il compagno di strada sconosciuto è un fratello!”. «È per dare voce all’esperienza di un popolo in cammino nella notte che, preceduti dal saluto di monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano-Matelica, entreranno in dialogo don Luigi Traini e Domenico Agasso», concludono gli organizzatori.