Bonsai secolari e provenienti dal Giappone in mostra a Civitanova per la seconda edizione della mostra organizzata dal club Bonsai ’95 e la prima edizione del coordinamento Marche.

L’appuntamento è in programma il 13 e 14 maggio al Lido Cluana assieme a tutti i club delle Marche provenienti da Pesaro, Falconara, Ancona e Fermo e con la partecipazione del club di Foligno. In esposizione esemplari secolari unici provenienti da tutta Italia e dal lontano Giappone, curati nei minimi particolari come la cultura di quest’arte richiede, riproduzioni in miniatura di alberi maestosi, come descritto dal termine kanji che significa coltivare in vaso.

«E’ un onore rinnovare quest’appuntamento qui a Civitanova e vedere quanto interesse c’è nel portare avanti quest’arte che nasce secoli fa dall’oriente ed arriva anche qui da noi – ha spiegato il presidente del club Guido Mecozzi – ringrazio il sindaco, tutta l’amministrazione comunale che fin dalla prima edizione ha sostenuto il progetto di grande valore artistico e conservativo e tutti gli sponsor per la sensibilità e la valorizzazione di questo evento, che ha portato l’anno scorso a Civitanova migliaia di curiosi. Quest’anno, l’evento avrà una risonanza a livello interregionale in quanto vedrà il coordinamento di tutti i club delle Marche e la partecipazione del club gemellato di Foligno».

A latere dell’esposizione nella due giorni anche laboratori aperti a tutti. L’inaugurazione è prevista sabato alle 10 col taglio del nastro alla presenza del sindaco. Dalle 14 alle 15 incontro didattico sulla tecnica dello Shohin con l’istruttore nazionale Diego Fortuna e dalle 15 alle 17 gli istruttori nazionali Diego Fortuna e Raffaele Perilli effettueranno dimostrazioni pratiche su piante “pre-bonsai” da lavorare. Domenica 14 Maggio mattina e pomeriggio workshop e lezioni sull’evoluzione di una pianta. L’ingresso è gratuito, la mostra sarà aperta sabato 13 Maggio dalle 10 alle 24 e domenica 14 dalle 9 alle 20.