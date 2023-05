Andrea Cosignani convocato nella Nazionale Under 17. Il giovane talento della Civitanovese è stato selezionato per partecipare alla quindicesima edizione della Lazio Cup, un prestigioso torneo internazionale per la categoria Allievi.

La rappresentativa Under 17 Lnd, guidata dal tecnico siciliano mister Sanfratello, si unirà ad altre sedici formazioni provenienti da squadre professionistiche e dilettantistiche di sette nazioni diverse. Questa competizione si svolgerà dal 16 al 21 maggio sui campi nella provincia di Roma e Frosinone, offrendo ai giovani calciatori un’opportunità unica di mettersi alla prova a livello internazionale.

Andrea Cosignani, classe 2006, è uno dei ventidue calciatori convocati dal tecnico Sanfratello e raggiungerà la sede del raduno a Fiuggi domenica. Lunedì mattina, la squadra sosterrà una sessione di allenamento in preparazione per il torneo. Il debutto nel Girone B avverrà martedì 16 contro i talentuosi calciatori del Mazembe, provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. La Nazionale italiana affronterà poi l’Ancona il 17 maggio e concluderà la fase ai gironi contro i toscani del Limite e Capraia il 18 maggio. Tutte le partite si svolgeranno al Campo Comunale di Paliano e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Lnd.

Il torneo si svolgerà in due tempi da 35 minuti ciascuno. Nella fase ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari, saranno previsti i calci di rigore. Solo in finale, in caso di ulteriore parità, saranno disputati i tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. La qualificazione ai quarti di finale avverrà per le prime previste classificate di ogni girone, e in caso di successo, l’Under 17 Lnd affronterebbe le qualificazioni del Girone A, tra cui Lazio, Villalba, Latina e la rappresentativa dell’Ucraina.

Questo il commento della società rossoblu: “Il fatto che un calciatore proveniente dal settore giovanile della Civitanovese sia stato selezionato per rappresentare la Nazionale Under 17 è un riconoscimento tangibile dell’eccellenza del lavoro svolto dalla società nella formazione dei propri giovani atleti. La Civitanovese Calcio ha sempre messo l’accento sull’importanza di un solido percorso di crescita per i propri giovani calciatori, offrendo loro un ambiente stimolante e le risorse necessarie per raggiungere il loro massimo potenziale. La società si impegna a fornire ai giovani calciatori le migliori opportunità di sviluppo, mettendo a disposizione un team di allenatori qualificati e un ambiente di apprendimento che favorisce la crescita tecnica e tattica dei giovani atleti.

La Civitanovese Calcio è estremamente orgogliosa di vedere uno dei propri talenti rappresentare la squadra nazionale in un torneo di tale importanza. L’impegno, il talento e la dedizione dimostrati da Andrea Cosignani hanno portato alla sua convocazione, testimonianza del suo potenziale calcistico coltivato con attenzione e cura dal nostro settore giovanile. Non ci resta dunque che augurargli buona fortuna”.