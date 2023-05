Tamponamento a catena in A14: un ferito. Si tratta di un 40enne campano che nello scontro ha riportato un trauma al collo, il cosiddetto “colpo di frusta”. E’ accaduto poco dopo le 15 nel territorio comunale di San Benedetto, sulla corsia nord. A scontrarsi due tir e due auto.

In quel tratto di strada non ci sono interruzioni, restringimenti, doppio senso di marcia, cantieri. Sta di fatto che l’incidente ha provocato i soliti problemi alla circolazione per chi era ed è diretto verso nord. Si sono create subito lunghe code di auto. Sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio, una squadra dei vigili del fuoco di San Benedetto e un’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno provveduto a trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.

Proprio ieri Altidona ha detto addio a Giulia Salvatori, la 27enne morta il 5 maggio per un incidente proprio sull’A14, a ridosso dell’uscita di Grottammare.