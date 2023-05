Mancano poche settimane all’inizio del Macerata Opera Festival e gli Amici dello Sferisterio dedicano gli ultimi due appuntamenti della stagione al cartellone 2023.

“Operistico. L’opera dal palcoscenico al cinema”. Questo è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 13 maggio alle 17.30 nella Gran sala dello Sferisterio.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Macerata e del Macerata Opera Festival e Sistema Museo, avrà come tema la rappresentazione dell’opera sul grande schermo, esaminando la relazione tra l’opera e il cinema. Il Macerata Opera Festival prosegue anche nel 2023 ad approfondire la connessione tra le due arti con una serie di spettacoli e proiezioni di film legati quest’anno alla Carmen di Bizet. L’incontro di sabato è anche l’occasione per celebrare il centenario della nascita di Franco Zeffirelli, il regista che più di tutti ha saputo unire i due ambiti in modo indimenticabile.

All’evento parteciperanno due ospiti di eccezione: l’esperto di cinema Alessandro Boschi, giornalista della notissima trasmissione Hollywood Party in onda tutti i giorni su RaiRadio3 e il regista Carlo Cotti che è stato assistente di Franco Zeffirelli durante le riprese di Traviata e autore del film documentario Il Bel Canto e non solo… .

Insieme, i due ospiti guideranno il pubblico alla scoperta di questo magico universo, discutendo come l’opera abbia influenzato il cinema, e viceversa. L’incontro, gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il secondo appuntamento dedicato al festival e alle protagoniste femminili delle opere in cartellone è fissato per mercoledì 24 maggio.