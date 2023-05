Giornata conclusiva del Villaggio Digitale sabato 13 maggio alle 21 nella Sala Valentino Lanfranchi di Villa Musone. Il progetto è stato portato avanti dal Garante per i diritti della Persona, Il Co.Re.Com e l’Istituto Comprensivo Italo Carloni di Cerreto d’Esi, mentre l’ideazione, l’organizzazione e il supporto formativo e tecnico sono dell’Associazione Red- Rete Educazione Digitale di Macerata (con le associazioni che ne fanno parte: Aiart Marche, Age Marche, Help S.O.S. Salute e Famiglia di San Severino, Cogito Servizi, Aps Sentinelle del Mattino di Civitanova, Camera Minorile di Macerata e Kiwanis club di Macerata) e per la prima volta ha coinvolto anche Loreto.

Il Villaggio Digitale è un’iniziativa volta a far acquisire consapevolezza digitale a ragazzi e adulti, che oggi vivono inevitabilmente una doppia dimensione, online e offline, e pertanto hanno necessità di saper cogliere le tante opportunità, ma anche di saper riconoscere ed evitare i rischi che la rete presenta.

La presidente Corecom Marche, Cinzia Grucci: «Il primo incontro in provincia di Ancona delle tappe finali del progetto “villaggio digitale buone pratiche di educazione digitale “ rivolto a studenti e genitori. È sempre emozionante incontrare e conoscere vedere e sperimentare cosa i giovani hanno pensato creato e condiviso sul tema delle comunicazioni digitali. Ancora una volta lo scopo è uscire dall’ “individualismo digitale” fare rete e condividere».

Soddisfazione da parte del Garante dei diritti della persona Marche, Giancarlo Giulianelli.

Il progetto ha previsto incontri formativi per gli studenti dell’Istituto Einstein Nebbia, ma anche appuntamenti rivolti a genitori e nonni, voluti fortemente dall’assessora Romanini e dal Comune di Loreto che patrocina e supporta economicamente anche la serata finale. Il sindaco Moreno Pieroni e l’assessora Daniela Romanini: «Le tecnologie digitali in un breve arco di tempo hanno cambiato radicalmente il modo in cui le persone lavorano, consumano e comunicano. Partendo dalla considerazione che le tecnologie digitali sicure migliorano la vita delle persone che hanno le competenze per utilizzarle, occorre certamente sostenere percorsi che consentono di acquisire maggiore informazione e consapevolezza sull’uso corretto delle stesse per non incappare nei rischi che esse nascondono. La Romanini – come assessore alle Innovazioni digitali e alle Politiche alla Famiglia ritengo fondamentale avviare, nelle famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni, per i genitori, per i ragazzi, per gli over, una capillare diffusione di informazioni utili a sviluppare una coscienza civica digitale per diventare cittadini responsabili e attivi».

I ragazzi e le ragazze hanno partecipato al percorso “Campioni del Villaggio Digitale” avendo così l’opportunità di apprendere in modo coinvolgente e mettere in atto quanto imparato producendo elaborati a tema e sfidandosi in gare e giochi.

Sono stati realizzati tre incontri formativi, che hanno coinvolto nella formazione diversi professionisti e soci Red: le Digital Strategist Daniela Zepponi (vicepresidente Red) e Silvia Alessandrini Calisti per il modulo relativo all’Educazione Civica Digitale, le avvocate Mariangela Ascenzi, Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali per il modulo relativo alla Legalità, mentre il comunicatore Paolo Nanni ha parlato di dipendenze.

Le classi si sono poi confrontate in un gioco finale che comprendeva più prove per eleggere la vincitrice.

Il programma della serata, che sarà presentata da Daniela Zepponi, vicepresidente Red, prevede dunque la consegna del premio alla dirigente dell’IIS Einstein Nebbia, la consegna della targa “Villaggio Digitale” all’amministrazione comunale di Loreto, ma anche momenti di riflessione, caratterizzati dagli interventi di Cinzia Grucci, presidente Corecom Regione Marche, Ninfa Contigiani, docente UniMc, Antonella Ciccarelli, psicologa, mediatrice, Giacomo Boncompagni, docente UniFi.

Ci sarà infine anche la possibilità di assistere allo spettacolo teatrale “Dis-connettersi per Ri-connettersi, messo in scena dalla “Strana compagnia El Duende” di e con Lucia De Luca.