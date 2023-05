Non c’è pace per i bagni pubblici di Sambucheto, frazione di Montecassiano. Già in passato presi di mira da atti vandalici di vario genere, erano stati riparati non più di un anno fa ma da qualche mese sono chiusi e necessitano di un nuovo intervento dopo che alcuni giovani, qualche mese fa, hanno fatto esplodere all’interno dei petardi e li hanno danneggiati.

«I responsabili sono stati identificati grazie alle telecamere – spiega l’assessore Paolo Carnevali – ma la procedura per il risarcimento dei danni è lunga, quindi abbiamo deciso intanto di ripararli a spese nostre».

I residenti della zona, tra cui Mauro Tombesi, lamentano l’impossibilità di usare i bagni: «Sono in prossimità dei giardini pubblici, ora col bel tempo frequentati da sempre più persone, anziani compresi. E visto che ci sono, approfitto per ricordare ancora agli amministratori che, la rete metallica dell’adiacente campo di pallacanestro, è tutta allentata, e sui due lati fronte strada presenta vistosi buchi dai quali fuoriescono i palloni, come pure i ragazzini di giorno e di sera, per riprenderli, invadendo senza attenzione la carreggiata, col rischio di venire investiti». L’assessore Carnevali rassicura: «A giorni partiranno i lavori e anche le riparazioni della rete sono imminenti. Quello che preoccupa è invece il poco rispetto per la cosa pubblica».

Dello stesso avviso il sindaco Leonardo Catena: «E’ importante educare alla civiltà le nuove generazioni. Per ora dobbiamo servirci di strumenti come le telecamere per far capire che azioni come queste hanno delle conseguenze».

