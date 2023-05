Violenze psicologiche e fisiche alla convivente nate da una gelosia ingiustificata: un 48enne assolto dal tribunale di Macerata. La sentenza ieri dal giudice Daniela Bellesi. Secondo l’accusa il convivente di una donna ucraina che vive a Civitanova, le avrebbe impedito scelte nella vita quotidiana e nelle amicizie.

L’avrebbe aggredita con spine e schiaffi. In una occasione, continua l’accusa, le avrebbe stretto le mani al collo, facendole mancare l’aria per alcuni istanti. L’avrebbe ingiuriata, minacciata di morte e in un paio di occasioni, nel 2019, l’avrebbe aggredita causandole ferite con prognosi di 10 giorni (trauma cranico non commotivo e trauma contusivo a spalla destra e colonna vertebrale) e di 7 giorni (contusione all’emitorace destro e sinistro e cervicalgia post traumatica). I fatti contestati all’imputato sarebbero avvenuti a Civitanova tra il 2018 e il 2020. Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Luciano Pacioni, è stato assolto.