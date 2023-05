Frontale tra due auto, cinque persone ferite, una portata all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 361, intorno alle 15. Le auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate sulla strada bagnata di pioggia. Un urto violento tra una piccola utilitaria di colore rosso, una Kia, su cui viaggiavano quattro persone, e una Alfa Romeo. Mezzi ko e bloccati in mezzo alla carreggiata dopo lo scontro. Soccorsi sul posto di vigili del fuoco, 118. In condizioni più gravi una donna che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. La donna non è in pericolo di vita. Gli altri feriti sono stati portati a Camerino.