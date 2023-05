Due suicidi nel giro di poche ore questa mattina in provincia. A togliersi la vita due uomini, un 89enne ad Appignano e uno di 74enne a Macerata. In entrambi i casi si tratterebbe di un gesto volontario. Tutti e due hanno deciso di impiccarsi in casa. Il corpo dell’anziano di Appignano è stato rinvenuto dalla moglie intorno alle 10,30. Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo dei soccorritori, con gli operatori dell’emergenza che, però, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’89enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito. A mezzogiorno vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in via dei Velini, a Macerata. In questo caso sono entrati nella casa dove abitava un 74enne. L’uomo da qualche ora non rispondeva ed è scattato l’allarme. Una volta entrati in casa i soccorritori hanno scoperto quello che era accaduto. Sul posto è intervenuta la polizia per svolgere gli accertamenti.