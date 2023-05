di Laura Boccanera

Nuovi dehors a Civitanova, slittano anche alcune bancarelle del mercato all’angolo fra via Aldo Moro e via Trento. Con l’arrivo dell’estate aumenta la voglia di consumare pasti all’aperto e si moltiplicano le richieste dei locali. Negli ultimi giorni la giunta ha dato l’ok per i gazebo di 2 attività. Rinnovata la concessione in viale Vittorio Veneto, angolo via Cavour, mentre per un’attività all’angolo fra via Trento, via Da Vinci e viale Matteotti si è valutato lo slittamento di alcune postazioni del mercato del sabato.

L’area pubblica infatti corrisponde ad alcuni parcheggi che di sabato vengono occupati dagli ambulanti del mercato alimentare della piazzetta. E la giunta, sulla base delle direttive impartite dall’assessore al commercio, ha autorizzato in via sperimentale lo slittamento di un posteggio lungo via Matteotti in direzione di via Trento in prossimità della cabina telefonica e del secondo posteggio denominato 338 al posteggio 337 con soppressione del posteggio 338.

Non autorizzate invece due richieste che contravvenivano le normative, una in corso Umberto I e una nel borgo marinaro. Sul marciapiede pubblico lungo corso Umberto I infatti è consentita l’occupazione di suolo pubblico con dehors “permanenti”, esclusivamente nelle apposite aree dove il marciapiede si estende al posto dei parcheggi. E in corrispondenza di tali aree dedicate alle strutture permanenti, la porzione di marciapiede residua potrà essere occupata solo con dehors amovibili lasciando un libero transito pedonale di almeno 2 metri.

Nella richiesta presentata dalla ditta invece con il dehors si determinava una riduzione del passaggio pedonale inferiore a 2 metri. All’interno del borgo marinaro invece è consentita l’occupazione dell’intera larghezza a raso a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.