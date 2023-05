Race for the cure, tante le donne di “Come ginestre” in corsa per la maratona a sostegno delle donne operate di tumore al seno. Folta rappresentanza a Roma domenica scorsa per l’associazione civitanovese Come Ginestre che ha disputato la “Race for the cure”, manifestazione organizzata dalla Komen Italia, che da 24 anni richiama migliaia di persone, fino a raggiungere in questa occasione il record di 70.000 presenze.

L’atmosfera emozionante, piena di colore e gioia, ha fatto da collante per tutti i partecipanti che, come sempre, si sono sentiti coinvolti in un sentimento di condivisione, che ha avuto il suo culmine nel lancio di un palloncino. L’associazione Come Ginestre, che fa parte della sezione marchigiana della Komen, è sempre molto attiva sul territorio con l’organizzazione di convegni e corsi sul tema della prevenzione e, per sensibilizzare ulteriormente le proprie associate sull’argomento, parteciperà martedì 22 maggio anche all’annuale appuntamento dello Ieo di Milano che, ormai da 15 anni, organizza il convegno “Ieo per le donne”, un’occasione voluta dal professor Umberto Veronesi per far ritrovare in un’atmosfera conviviale le donne che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno.