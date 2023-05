Era la sua “creatura” e proseguirà e sopravvivrà nel suo nome e nel ricordo di ciò che è stato per lui il teatro. La rassegna “Caro Teatro” non sarà mai più la stessa senza Luigi Ciucci, ma continuerà ad esistere. Scomparso lo scorso marzo, Ciucci, direttore artistico e ideatore dell’appuntamento che ogni anno portava a Civitanova le compagnie più apprezzate di teatro dialettale all’Annibal Caro, non ha potuto costruire l’edizione 2023, un anno di traguardo dato che la kermesse compire ben 25 anni.

E per non disperdere un’eredità fatta di intrattenimento culturale garbato e apprezzato Antonio Sterpi, l’altra anima della compagnia Piccola ribalta, ha deciso di portare avanti quel progetto assieme ad una serie di “compagni di viaggio” tra cui Michela Gattafoni, ex componente del cda dei TdC. Sarà sempre l’azienda Teatri a realizzare la rassegna che, oltre a lavorare al programma, ha in serbo una serie di iniziative legate proprio al nome di Luigi Ciucci. Prima dell’improvvisa e repentina morte che lo ha sottratto alla sua famiglia e all’affetto della città tutta infatti Ciucci stava progettando un’edizione con tante sorprese, tra cui una mostra e un libro.

La giunta proprio in questi giorni ha deliberato il contributo (pari a 10mila euro) e le date della rassegna che come sempre coprirà le cinque domeniche di ottobre (dal’1 al 29) e la prima di novembre (05).

«Proprio pochi giorni prima della sua morte Luigi mi aveva reso partecipe dei progetti che aveva per questa edizione – racconta Michela Gattafoni – e mi ero resa disponibile per dargli una mano per rendere l’anniversario dei 25 anni di Caro Teatro e dei 30 anni dalla fondazione della Piccola ribalta un festeggiamento per la città con la raccolta di documentazione relativa a questi anni di teatro e scenografie. Poi dopo un primo smarrimento per quanto accaduto con Antonio Sterpi della Piccola ribalta abbiamo deciso, grazie al sostegno del comune e dei TdC di portare avanti il progetto. Realizzeremo una mostra con i manifesti dei 25 anni della rassegna ed è in programma anche una pubblicazione che racconti i 30 anni della Piccola ribalta, con materiale inedito. E’ partito inoltre il bando nazionale per le compagnie che comporranno il programma di Caro teatro e stiamo pensando anche di arricchire la manifestazione con un ulteriore premio da assegnare alla scenografia e che porti proprio il nome di Luigi. Inoltre per l’estate c’è anche la volontà della Piccola Ribalta di portare avanti la rassegna estiva Teatro Mpertinente».