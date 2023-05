Una comunità solare a Civitanova

Molti parlano delle “Comunità energetiche” come un argomento del futuro, pochi sanno che queste comunità esistono già ed operano attivamente da circa 10 anni: si chiamano “Comunità Solari”. Venerdì 12 maggio, alle 17,30 nella sala conferenze del Banco Marchigiano in via Nettuno 29 a Civitanova, si terrà un incontro pubblico con il professor Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna e presidente dell’associazione “Centro per le Comunità Solari”, che parlerà di questa esperienza fornendo tutte le informazioni necessarie a far nascere anche a Civitanova una Comunità solare locale. L’incontro è organizzato da il Gruppo di Acquisto Solidale “Gas Gaia” e il Banco Marchigiano, due diverse realtà impegnate nel sociale e nel mondo produttivo del territorio, ritengono importante che su questo tema, oltre allo Stato, anche i cittadini, le imprese e l’associazionismo democratico promuovano iniziative concrete per un uso responsabile ed innovativo dell’energia.

«La transizione energetica – fanno sapere – sarà nel prossimo futuro la leva principale per affrontare la crisi climatica, la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento energetico e l’aumento insostenibile dei costi dell’energia per le imprese e le famiglie. Il nostro Paese dovrà affrontare una grande trasformazione per passare da un sistema elettrico concentrato sulle grandi centrali che usano combustibili fossili ad un sistema diffuso nel territorio, fatto da una moltitudine di piccole centrali collegate tra loro, capaci di sfruttare l’energia di cui il Paese dispone in quantità illimitata e gratuita: il sole.

Un sistema ancorato al territorio in cui le imprese, i cittadini, gli enti che possiedono impianti fotovoltaici mettono a disposizione l’eccedenza di energia da loro prodotta per essere condivisa con i cittadini che non dispongono di questa tecnologia: si chiamano “comunità energetiche”».

L’evento è aperto a tutti i cittadini.