Ottocentomila euro per lavori di miglioramento sismico e recupero dell’edificio in via Nazario Sauro. È quanto stanziato al Comune di Montecassiano, con ordinanza n.137 del 29 marzo, dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione dei danni post-sisma 2016.

L’edificio, che si trova a fianco al palazzo comunale, si affaccia sul chiostro degli Agostiniani ed è stato dichiarato inagibile a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del 2016. «Già da tempo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Paolo Carnevali – era intenzione dell’amministrazione comunale contribuire al recupero strutturale dell’edificio, ma date le somme ingenti, non era stato fino a questo momento possibile prevedere uno stanziamento da parte dell’Ente in tal senso. Ad oggi tale finanziamento assegnato risulta un grande aiuto per la suddetta finalità di recupero dell’immobile e un’irripetibile opportunità che è e sarà il risultato di una grande sinergia e collaborazione tra la volontà e le idee dell’amministrazione e il grandissimo e dedicato lavoro che quotidianamente svolgono gli uffici comunali».

A seguito dell’intervento gli spazi verranno utilizzati come archivi per gli Uffici comunali. «Siamo all’inizio – conclude l’assessore – e restano da definire moltissime variabili, come tempistiche, progetto e modalità di esecuzione. Tuttavia siamo molto entusiasti di poter dare il via a questo iter progettuale volto al recupero di un piccolo pezzetto di storia del centro storico». «Con questo importante finanziamento ottenuto – spiega il sindaco Leonardo Catena – si potrà intervenire su un edificio comunale strategico per l’ampliamento degli spazi a disposizione degli uffici e si contribuirà così anche alla riqualificazione di un altro spazio del centro storico che continua ad essere centrale nella programmazione dell’amministrazione comunale. Infatti – prosegue il primo cittadino – dopo il restauro dell’ex mercato coperto, delle Porte castellane e l’intervento da un milione di euro in corso sulla scuola media, sarà la volta del miglioramento sismico e del restauro del Palazzo dei Priori e il rifacimento della piazza Unità d’Italia. Senza dimenticare che la diocesi ha impegnato le risorse necessarie al recupero delle Chiese danneggiate dal sisma. Per continuare ad essere uno dei Borghi più belli d’Italia e meta di crescenti flussi turistici occorre continuare a investire nella buona conservazione e nel recupero del centro storico».