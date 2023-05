In occasione dell’Hamburger Day per ogni hamburger consumato nei giorni dal 26 al 28 maggio, 50 centesimi saranno devoluti per sostenere il progetto dell’Afam Alzheimer Uniti Marche “Una vacanza indimenticabile per persone con Alzheimer.”

I soldi raccolti serviranno per pagare l’equipe di professionisti multidisciplinare che si prenderà cura delle persone malate durante la vacanza. Lo scorso anno sempre per l’Hamburger Day abbiamo coinvolto molti ristoranti con l’iniziativa “Mordi un hamburger e dona 50 centesimi”. «Ringraziamo anticipatamente per l’aiuto ed ai ristoranti e pub interessati chiediamo di inviarci l’adesione ed il proprio logo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro venerdì 12 maggio – fanno sapere gli organizzatori -. L’Afam ringrazia di cuore chi vorrà partecipare a questa importante iniziativa».