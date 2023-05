Rinviato causa maltempo lo Street Food Festival a Tolentino. L’iniziativa con protagonista il cibo di strada era in programma dall’11 al 14 maggio ed è stato rinviata dagli organizzatori a causa delle avverse condizioni meteo. «Essendo prevista pioggia per tutti i giorni in cui doveva tenersi l’evento è stato deciso di spostare lo Street Food Festival da mercoledì 17 a sabato 20 maggio prossimi», si legge in una nota del Comune.