Garage visitati dai ladri nella notte. E’ successo a Civitanova, nella zona di viale Vittorio Veneto. Un avvocato stamattina quando è entrato nel suo garage ha notato degli oggetti sparsi per terra e poi ha visto il vetro dell’auto della moglie, un’Audi A3, spaccato. I ladri l’avevano spaccato per cercare qualcosa di valore all’interno, che però non c’era. Sempre nella stessa palazzina, i ladri sono entrati in altri tre o quattro garage. E’ molto probabile quindi che ad entrare in azione sia stata la stessa persona o le stesse persone.