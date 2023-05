La Giunta comunale di Macerata ha deliberato oggi l’intitolazione del campo sportivo della frazione di Villa Potenza a Michele Gironella per onorare la memoria del giovane scomparso lo scorso agosto, a soli 25 anni, in Perù. Appassionato di calcio, Gironella aveva vestito le maglie di Abbadiense e Palombese e proprio al campo di Villa Potenza, dove sono state celebrate le sue esequie, avrebbe dovuto giocare nella stagione 2022/2023 tesserato con la società Helvia Recina Calcio.

«Ringraziamo il consigliere Alessandro Bini per aver proposto l’ordine del giorno di intitolazione, su richiesta della società sportiva Helvia Recina Calcio, e tutto il Consiglio comunale per averla votata all’unanimità – ha commentato l’assessore Paolo Renna -. Un ringraziamento particolare al Prefetto Flavio Ferdani che ha concesso la deroga dato che la normativa prevede il divieto di intitolazioni a persone decedute da meno di dieci anni. Abbiamo voluto dedicare un luogo pubblico a Michele Gironella, in accordo con la sua famiglia, per ricordare la sua memoria, il suo animo solare e sempre disponibile verso gli altri e il suo legame con la comunità maceratese».