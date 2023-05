di Serena Murri

Si terrà domani il funerale di Giulia Salvatori. La giovane di Altidona morta in un incidente avvenuto in autostrada. La 27enne, il 5 maggio, stava percorrendo la A14 venerdì pomeriggio, in direzione nord, quando è entrata in collisione con un camion e per lei non c’è stato nulla da fare.

Il nome della ragazza è andato ad aggiungersi a quello che purtroppo inizia ad essere un lungo e triste elenco di morti sul tracciato autostradale fermano-ascolano, dove sono in corso cantieri che obbligano a dei cambi di corsia.

La salma di Giulia Salvatori arriverà domani dall’obitorio di San Benedetto nella chiesa Santa Maria di Loreto, a Marina di Altidona, dove alle 16 si svolgeranno i funerali. Ad annunciarlo nei manifesti funebri, sono stati la mamma Daniela, il padre Sergio, il fratello Leonardo, il compagno Giuseppe.

Dolore e cordoglio nel suo paese di residenza, Altidona, per la perdita di giovane donna vittima dell’ennesimo incidente in A14, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari. L’improvvisa dipartita della giovane, ha lasciato tutta la comunità sgomenta, di fronte ad una morte così violenta che lascia un grande vuoto nella sua famiglia che vive ad Altidona da diversi anni.