L’amministrazione comunale di Loro Piceno ha ospitato domenica pomeriggio la presentazione del libro “Pensieri in schizzi” di Rita Orazi. Non solo un libro ma di fatto un progetto realizzato a più mani che ha coinvolto i ragazzi dell’Anffas di Macerata, gli operatori e gli alunni della scuola primaria di Urbisaglia.

Sulla scia di innumerevoli momenti di incontro e condivisione con i ragazzi, Rita Orazi ha voluto dare voce alla disabilità descrivendo lo sconfinato universo di pensieri ed emozioni di chi convive con questa particolare condizione. Una prosa che scorre con vivido realismo e commovente semplicità accompagnata dalle illustrazioni dei bambini della scuola primaria che hanno scelto di contribuire a questa appassionata testimonianza. Il sindaco di Loro Piceno, Robertino Paoloni, insieme al consigliere Mara Timi, hanno ospitato l’evento sottolineando l’importanza di dare voce alle associazioni come Anffas che offrono servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali fondamentali per il nostro territorio. Un pomeriggio di condivisione di buone prassi per l’inclusione cui hanno partecipato anche i presidenti dell’Avis di Loro Piceno ed Urbisaglia che hanno sostenuto la realizzazione del progetto.