Passeggiata “8 alle 8” organizzata dall’Avis di Montefano, sotto un sole splendente sono stati molti i partecipanti, di Montefano e dintorni, che hanno affrontato il percorso di 8 chilometri circa immerso nelle campagne della zona.

«L’evento ha coinvolto donatori e non, creato per scoprire le meraviglie che abbiamo a due passi e che fin troppo spesso diamo per scontate, infatti l’obiettivo non è stata la meta ma il percorso, assaporare il panorama e il piacere di condividerlo con gli altri – si legge nella nota degli organizzatori – Per allietare il cammino e lo scambio conviviale non poteva mancare un’abbondante colazione a metà percorso in un suggestivo casolare e una volta giunti all’arrivo ad attendere i partecipanti è stato allestito un gustoso aperipranzo. È stata una manifestazione organizzata in primis per dare visibilità all’Avis che ha voluto trasmettere l’attaccamento al territorio in cui opera e lo spirito intrinseco dell’associazione anche fuori dalle mura della propria attività e, anche se la parte più importante del far parte della famiglia dell’Avis è donare il sangue, lo è altrettanto alternare convivialità ad attività fisica all’aperto, benessere che nasce dalla condivisione con gli altri, la natura e il movimento».

Il presidente dell’Avis Montefano Luigi Accattoli esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: «dopo la bella partenza dello scorso anno, in questa seconda edizione abbiamo superato le aspettative, complici il bel tempo e la validità dell’iniziativa proposta. La strada è tracciata e non vediamo l’ora di metterci in moto per organizzare la prossima edizione e, nel frattempo, ci auguriamo di poter presto annoverare tra i nostri soci qualcuno dei partecipanti che ancora non ne fa parte». L’Avis Montefano è «una realtà significativa che conta quasi 300 iscritti tra i quali spiccano gli under 30, segno che si tratta di un’associazione vitale e dinamica che, oltre a promuovere la donazione del sangue, organizza eventi che permettono ai donatori di condividere momenti di aggregazione, di sensibilizzare e far scoprire la propria attività a chi ancora non né fa parte e allargare sempre di più la famiglia Avis», concludono gli organizzatori.