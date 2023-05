Schiacciato dal macchinario per lo stampaggio delle suole, a Torrette un operaio di 20 anni. Incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 12 alla Ipr di Civitanova, in via Gobetti. Ferito un dipendente dell’azienda, un ragazzo di 20 anni di origine pakistana, assunto da pochi mesi.

Il giovane, addetto alla macchina rotativa automatica per lo stampaggio delle suole in poliuretano, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato. Ha riportato lesioni al bacino e alla gamba destra. Sul posto i primi ad arrivare i soccorritori del 118 e della Croce verde. Inizialmente era stata allertata anche l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale. Alla fine però il dipendente è stato portato a Torrette in ambulanza. Il giovane è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. A ricostruire con esattezza quanto accaduto e ad acquisire le testimonianze dei colleghi lo Spsal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria territoriale.

(l. b.)